Sorpresi a rubare in un capannone di Giammoro. Cinque arrestati

Hanno visto la rete di recinzione di un capannone tagliata, nella zona industriale di Giammoro, ed hanno chiesto il supporto di altre pattuglie per un controllo. I carabinieri hanno così sorpreso tre uomini e una donna rumeni, insieme ad un uomo polacco, che stavano asportando scaffali in metallo, una bilancia industriale e materiale ferroso. Sono così scattate le manette per Pawel Szewczyk, 26 anni, Liviu Gabriel Buica, 22 anni, Cornel Constantin Toderica, 27 anni, Pavel Ioan Mocanu, 32 anni, e Ioana Daniela Dumitru, 26 anni, alcuni di loro già noti alle forze dell'ordine, responsabili, in concorso, di un tentativo di furto aggravato.

Il gip ha disposto per loro l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.