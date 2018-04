Stalking sull’ex compagno, donna arrestata a capo d’Orlando

Un’altra vicenda di stalking e vessazioni è stata stroncata dal pronto intervento dei Carabinieri, grazie al supporto della task force antiviolenza creata a livello provinciale.

Stavolta però la vittima è un uomo mentre la parte del violento spetta alla ex compagna, una trentottenne originaria di Mistretta ma residente a Capo D’Orlando sorpresa dai Carabinieri di Sant’Agata mentre colpiva a calci e pugni l’auto del malcapitato, danneggiandola anche usando oggetti pesanti trovati sul posto.

Così “armata”, stava tentando di scavalcare la recinzione per entrare nella proprietà dell’ex compagno, ma i militari sono arrivati prima che potesse introdursi in casa.

I militari hanno poi raccolto la testimonianza del malcapitato, che ha raccontato che da quando aveva chiuso la loro relazione, la donna si era trasformata in una furia, ordinandolo e tempestandolo di telefonate e richieste.

Comparsa davanti al giudice che ha convalidato il fermo, la donna ha ora il divueto di avvicinarsi alla vittima.

Alessandra Serio