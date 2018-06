Vende merce inesistente e inventa storie per rubare soldi. Arrestato un 31enne

Ha venduto attrezzature meccaniche ad un artigiano della zona sud senza mai consegnargliele. Poi inventava di essere stato contattato da un'altra persona, che avrebbe denunciato entrambi per il furto della merce, e chiedeva una somma all'artigiano per risolvere la questione e far ritirare la denuncia, anche spacciandosi per telefono per un carabiniere.

A questo punto, la vittima ha denunciato tutto ai carabinieri di Giampilieri, che sono risaliti al 31enne messinese pregiudicato Marco Durante, anche tramite l'analisi dei tabulati telefonici. L'uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare e dovrà rispondere dell'accusa di estorsione.