Zona sud. Un arresto per evasione e 6 segnalazioni per uso di droga

I carabinieri della compagnia di Messina Sud sono stati impegnati durante la settimana appena trascorsa in un'intensa attività di vigilanza nei quartieri più periferici della città. Numerose le perquisizioni domiciliari effettuate ed i controlli dei soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari. Durante uno di questi servizi, nel pomeriggio di venerdì è stato arrestato in flagranza di reato Natale Cardile, 58enne, pregiudicato messinese. L’uomo, agli arresti domiciliari per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, si trovava fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Non è però passato inosservato ai militari della Stazione di Bordonaro, che l’hanno immediatamente bloccato dichiarandolo in arresto per evasione. Nel corso del rito direttissimo, che è stato celebrato nella mattinata di sabato, l’arresto è stato convalidato e Cardile è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Inoltre sono stati segnalati al locale Ufficio Territoriale del Governo da militari del Nucleo Operativo e della Stazione di Gazzi sei giovani trovati in possesso di stupefacenti per uso personale. Durante i controlli lungo le principali vie di comunicazione della zona Sud, nell’ambito della campagna sulla “Sicurezza Stradale” è stata infine posta particolare attenzione verso i comportamenti scorretti alla guida che possono accrescere i rischi e le conseguenze degli incidenti elevando numerose contravvenzioni ai conducenti indisciplinati.