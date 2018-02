S. Teresa di Riva, sfilano i carri: in migliaia alla corte di Re Burlone

S. TERESA DI RIVA. Migliaia di persone alla corte di Re Burlone. Sono giunti dall’intero comprensorio ed anche dalla città di Messina per assistere alla sfilata dei carri allegorici, momento clou del Carnevale dello Joni, giunto alla 19^ edizione. Una festa di suoni e di colori ha invaso Corso Regina Margherita e via Francesco Crispi, la Statale 114 che taglia attraversa per intero il paese. Da Bucalo a Barracca.

Martedì la seconda sfilata in direzione opposta. Cinque i carri che hanno attraversato S. Teresa, centinaia le persone coinvolte, di tutte le età. E poi gli ormai tradizionali gruppi in maschera. Due i carri di S. Teresa, Sparagonà-A 18 e S. Famiglia, i quali si sono cimentati con i temi dei vampiri e del festival di Sanremo.

E’ tornato dopo 5 anni il carro di S. Alessio con l’associazione Kalispera in collaborazione con il Comune, rievocando i fasti della discoteca Ikebana. Gli altri due carri sono arrivati da Nizza e Furci Siculo. Parlano di Sicilia e opere d’arte. L'evento è costato complessivamente 28mila euro (sono stati risparmiati 10mila euro sulla somma precedentemente preventivata).

Soddisfatto il sindaco, Danilo Lo Giudice: "Il carnevale ormai è uno dei grandi eventi per la nostra comunità e quest’anno, grazie alla presenza anche di carri provenienti dai comuni viciniori, ha assunto ancora di più un ottica comprensoriale. Un grazie a tutti i carristi per il grande impegno e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa splendida manifestazione, coordinata in maniera impeccabile dall’assessore ErnestoSigillo. In tutto ciò la splendida cornice di pubblico rende la Kermesse ancora più straordinaria e speriamo ogni di poter continuare a fare sempre meglio. Vedere il coinvolgimento di tanta gente non può che spronarci a fare sempre meglio"