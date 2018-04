Cartelli sugli alberi a Musolino per frenare gli incivili delle scampagnate

Prosegue l'opera di sensibilizzazione contro l'abbandono di rifiuti nelle campagne messinesi lanciata dall'Associazione Morgana. Dopo il video con l'hastag #Afaiuseriu, in cui venivano mostrate le aree verdi sui colli S.Rizzo prima e dopo le ''scampagnate'' di Pasqua e Pasquetta, dove le immagini mozzafiato del panorama lasciavano posto agli effetti dell'incuria di chi si è servito di quelle aree in maniera impropria e irrispettosa, ecco la nuova iniziativa. Oggi una rappresentanza di ragazzi dell'associazione Morgana ha posizionato all'interno delle aree attrezzate di Musolino dei cartelli con delle frasi di impatto, al fine di stimolare i visitatori a servirsi di sacchetti e cestini in cui deporre la propria immondizia da gettare poi negli appositi contenitori. L'iniziativa verrà riproposta anche in occasione del I Maggio