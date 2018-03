Autostrade. Accordo raggiunto e sciopero revocato

Un accordo raggiunto dopo una lunga contrattazione. Così la Cub Trasporti ha revocato lo sciopero sulle autostrade siciliane, sulla base di un'intesa riassunta in sette punti:

1. dotazione dell'organico nelle stazioni/caselli , È stato concordato tra le parti il riordino sulla base delle proposte presentate dalla Cub Trasporti, sulle presenze previste degli esattori utilizzati in tutte le stazioni/caselli attraverso l’incremento di altro nuovo personale che assicurerà le presenze sufficienti e definitive su tutte le tratte, si è convenuto inoltre che gli agenti tecnici esattori svolgeranno direttamente il primo intervento sulle casse automatizzate, agli stessi verrà fornito il supporto idoneo all'avvio nell'attività integrata.

2. sicurezza tutela della incolumità fisica e lavoro notturno in solitario del personale , tenuto conto dell’attuale corso di interventi di normalizzazione degli impianti, viene concordato previo attenta valutazione dei singoli casi la predisposizione di circolari che prevedono la l’adozione per adibire, in caso di unità singole in servizio alla stazione di uscita, che la stessa non abiliti la pista in modalità pagamento manuale ma assista gli impianti di esazione e gli automatismi, prevedendo inoltre il primo intervento diretto da parte dell’esattore.

3. turno 9 o cosiddetto spezzato La riduzione al ricorso del turno spezzato o flessibile nella turnazione mensile, con la esclusione di coloro i quali non abbiano dato il proprio consenso preventivo;

4. ferie, permessi, riposi compensativi, festività ecc. così come già definito in sede di Ispettorato del lavoro, al personale sarà riconosciuto nel periodo estivo il previsto 55% di fruizione continuativa delle ferie, nonché relativamente ai permessi di varia natura, essi verranno concessi previo richiesta con preavviso di cinque giornate, salvo casi di ragionevole urgenza.

5. Punto Blu interpello prot. 131/d.g. del 17/03/2017 , su tale argomento e/o in materia equivalente (es. casse automatiche ecc.) sarà allestita una commissione di verifica atta ad accertare i requisiti previsti con la prevalente priorità rivestita dal requisito principale “dell’Anzianità".

6. Nell’attesa di predisporre il riordino dell’organico delle stazioni, l’Amministrazione si impegna a valutare ed accogliere eventuali avvicinamenti temporanei degli agenti tecnici esattori. Nel contempo si valuteranno eventuali posizioni anomale.

7. Le parti convengono riguardo la sicurezza nei posti di lavoro, l’eventuale attivazione dell’Mct di stazione con l’impegno di valutarne la fattibilità e l’immediatezza.