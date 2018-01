A Casa Noemi cena e tombolata per gioire insieme e abbattere le barriere

In un ambiente accogliente e festoso, a “Casa Noemi”, si è vissuto un pomeriggio davvero indimenticabile per il clima di fraternità che si è venuto a creare tra le Suore Figlie del Divino Zelo di Faro Superiore, i giovani minori migranti non accompagnati accolti nella struttura, alcune famiglie indigenti e i volontari dell’associazione Misolida e del gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” che, anche quest’anno hanno voluto proporre una tombolata e offrire la cena. Esperienza indelebile nel cuore e nella mente di ciascun partecipante perché ha permesso di toccare con mano che quando si vive l’Amore non ci sono barriere, né limiti dovuti a sesso, razza, luogo d’origine, lingua, religione e qualsiasi differenza diventa ricchezza e opportunità che fa sperimentare l’uguaglianza, la fratellanza vera, l’unità.

Un pomeriggio spensierato in cui sicuramente ciascuno ha donato tanto e ricevuto “il centuplo” in serenità, gioia e pace interiore: doni che non si acquistano in nessun centro commerciale, in nessuna boutique di moda perché frutti di un “servizio” fatto col cuore.