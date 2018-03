Casa Serena, CGIL ed FP CGIL : necessario un incontro per discutere sul futuro dei lavoratori

I sindacati ritengono necessario fare il possibile per salvaguardare i livelli occupazionali così come garantito in occasione della firma del protocollo del luglio 2014

“Quanto è stato messo nero su bianco in occasione della sigla sul protocollo d’intesa avvenute nel luglio del2014 deve essere mantenuto: di conseguenza, così come stabilito, l’Amministrazione deve fare il possibile per garantire il rientro di tutti e 60 i lavoratori”. Questo il commento di CGIL ed FP CGIL rispetto alla situazione che interessa i dipendenti di Casa Serena, ormai da diversi giorni in protesta tra i corridoi di palazzo Zanca

Il protocollo d’intesa prevedeva il rientro di tutti i 60 i lavoratori presso Casa Serena, progressivamente sia a lavori parzialmente ultimati che definitivi, valutata la recettività della struttura ed in proporzione all’aumento degli ospiti e alle figure professionali occorrenti. Sempre nel protocollo si stabiliva di revisionare il capitolato d’appalto di Casa Serena relativo ai futuri affidamenti, valutando una riconsiderazione dei profili necessari ad una migliore qualità ed efficienza dei servizi da erogare con particolare riferimento alla figura degli infermieri o ad altre figure necessarie.