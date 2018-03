Casa Serena, la presidente Barrile: i lavoratori aspettano risposte da 3 anni

“Gli ex lavoratori di Casa Serena aspettano risposte dalla notte dei tempi ed è vergognoso che si continui a rimbalzarli senza dare loro certezze, salvo avvicinarli poi, come da abitudine, in campagna elettorale per promettere loro la luna”, così la presidente del Consiglio Comunale, Emilia Barrile che ha presentato un’interrogazione sulla vicenda. La Barrile ricorda come nel 2015 l’amministrazione avesse deliberato di inserire nei bandi di gara per Casa Serena la clausola di impegno per gli Enti aggiudicatari di utilizzare il personale impiegato nel centro anziani e risultato in esubero al momento della contrazione dei posti disponibili.

“Da allora sono trascorsi 3 anni- spiega Emilia Barrile- e non ci sono visibili miglioramenti alla condizione di lavoratori che aspettano di conoscere il loro destino, nonostante sia le parti sociali che i consiglieri abbiano chiesto svariate volte azioni risolutorie. L'avvenuta consegna dei lavori di adeguamento di "Casa Serena" che ha permesso il ripristino dei luoghi, permette l'ampliamento dei posti adeguando l'offerta di benessere sociale alle richieste da parte dei cittadini. L’ampliamento consente il rientro dei lavoratori”.