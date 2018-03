Fiumedinisi. Polifunzionale, i lavori in piazza S. Pietro restano sospesi

FIUMEDINISI. Rimangono sospesi i lavori per la realizzazione del Polifunzionale (che prevedono anche un parcheggio coperto in piazza S. Pietro). Si tratta di un’opera appaltata ad un’impresa di Villafrati (in provincia di Palermo) interrotta dal Rup (responsabile unico del procedimento) il 13 febbraio scorso, a seguito della notifica al Comune di Fiumedinisi del provvedimento interdittivo ai sensi del decreto legislativo 159/2011 da parte della prefettura di Palermo nei confronti dell'impresa esecutrice. “Senza entrare nel merito delle contestazioni, anche perché non è nostro precipuo compito – evidenzia il sindaco di Fiumedinisi, Giovanni De Luca - duole rilevare che ancora una volta i tempi della burocrazia siano eccessivamente estesi rispetto alle esigenze della pubblica amministrazione. Infatti il Rup del Comune di Fiumedinisi, il geometra D'Anna, aveva richiesto gia nell'agosto del 2015 il rilascio della certificazione antimafia alla prefettura di Palermo che, dopo numerosi solleciti, ha dato risposta soltanto dopo 2 anni e mezzo. Naturalmente, come prevede la normativa, alla decorrenza dei 30 giorni dalla richiesta il soggetto interessato poteva produrre dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, come difatti è stato. L'amministrazione comunale ha immediatamente comunicato all' impresa l'avvio del procedimento finalizzato alla rescissione del contratto. Infatti, in questi casi, la normativa sugli appalti pubblici prevede lo scorrimento alla seconda impresa presente nella graduatoria successiva alla gara d'appalto”. L'impresa dal canto suo ha provveduto ad impugnare il provvedimento interdittivo della prefettura e le comunicazioni delle Pau relative alla rescissione dei contratti d'appalto (oltre al Comune di Fiumedinisi figura anche l'Amap, municipalizzata del Comune di Palermo che cura il servizio idrico integrato) con ricorso urgente al Tar di Palermo. Dunque occorre attenderne l'esito. “Siamo amareggiati per questa inattesa interruzione dei lavori – conclude il primo cittadino nisano - contavamo di poter avere la struttura e la nuova estensione della piazza San Pietro già per la prossima estate, ma purtroppo gli imprevisti non si sono fatti attendere. Mi auguro che la vicenda si chiarisca positivamente nel più breve termine possibile, se non altro per ridurre i tempi di ripresa dei lavori. In caso contrario siamo pronti ad agire immediatamente di conseguenza – chiosa Giovanni De Luca - come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, al fine di portare a compimento questa importante opera”. Si tratta di un finanziamento regionale e comunitario di 3 milioni e 250mila euro, che garantirà 40 posti auto al coperto, locali pubblici di aggregazione e locali commerciali da concedere in affitto, oltre a nuovi spazi pubblici all'aperto in estensione dell'esistente piazza S. Pietro.