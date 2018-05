Furci. Guasto alla rete idrica, chiuse alle 13 le elementari e la materna

FURCI. Due grossi guasti, in via Oriente e all'altezza del plesso che ospita le elementari ha cresto questa gravi disagi in tutto il paese. L'erogazione idrica è stata interrotta per consentire l'esecuzione degli interventi necessari per riparare i danni. Dopo mezzogiorno il sindaco, Sebastiano Foti, ha firmato una ordinanza predisponendo la chiusura della scuola elementare e della materna (alla scuola dell'Infanzia e per le classi delle elementari con il rientro l'uscita era prevista alle 16,15). Nel caso della scuola dell'Infanzia si registrano riperussioni in seguito al guasto divia Oriente. In paese l'acqua dovrebbe tornare intorno alle 16,30.