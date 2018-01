Gaggi. Scuola media chiusa, la minoranza insorge: "Disagi evitabili"

GAGGI. “Finalmente la verità è venuta a galla: il sindaco e la sua amministrazione sono stati costretti a chiudere l’edificio che ospita la scuola media”. L’ultimo atto del braccio di ferro tra i consiglieri di minoranza e il sindaco Giuseppe Cundari è sintetizzato in un manifesto murale con il quale sono stati tappezzati i muri di Gaggi. La vicenda è delicata e vede di mezzo i ragazzini che frequentano le scuole medie, costretti al doppio turno con i bambini delle elementari in attesa che vengano adeguati i locali dell’ex Casa albergo per anziani. Un disagio evitabile ad avviso degli esponenti di opposizione “se solo gli attuali amministratori ci avessero dato retta – dicono - anziché accusarci di voler creare allarmismi per meri motivi politici”. Angelo Ingino, Rosario Coppola, Sara Lumia e Federica Sciacca presentarono una interrogazione sullo stato di fatto dei plessi scolastici (materna, elementare e media) il 10 ottobre scorso. Il botta e risposta continua a mezzo stampa. Si giunge al 10 novembre, quando il primo cittadino risponde ufficialmente all’interrogazione. “Ad oggi – si legge – tutti gli edifici scolastici locali si trovano in condizioni di sicurezza per poter consentire lo svolgimento delle attività scolastiche”. Durante il Consiglio comunale del 29 novembre, il gruppo di opposizione chiede di mettere agli atti un documento ufficiale di denuncia sullo stato dei suddetti plessi scolastici cittadini. Da tempo la minoranza proponeva come soluzione alternativa per la sicurezza di ragazzi e insegnanti un edificio originariamente destinato a Casa albergo per anziani, sicuro e di recente costruzione, che le precedenti e l’attuale amministrazione intenderebbero far diventare il nuovo palazzo comunale. Il 17 gennaio il sindaco, in seguito alla relazione di un tecnico esterno, dispone la chiusura della scuola media, perché inagibile. Il tutto – scrivono il giorno dopo in un manifesto i consiglieri di minoranza - “dopo anni di battaglia dei gruppi politici che si sono succeduti nell’opposizione alle amministrazioni Correnti, Tadduni e Cundari, dopo anni passati a rappresentare la evidente situazione in cui oramai da decenni versano gli edifici scolastici che ospitano i nostri figli; dopo anni di segnalazioni e proposte dei componenti dell’opposizione rimaste inascoltate solo perché da loro provenienti”. Ad avviso di Angelo Ingino, Rosario Coppola, Sara Lumia e Federica Sciacca “è giunto il momento di mettere in sicurezza i nostri bambini e di aprire loro le porte dell’unico edificio esistente sul nostro territorio in grado di accogliere tutti gli alunni del nostro comune: l’ex casa albergo per anziani”.