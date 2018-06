Morti sui cantieri di lavoro, il Cpt: "Sopralluoghi tecnici incisivi"

La provincia di Messina, suo malgrado, è costretta ad annotare due infortuni mortali sul lavoro nello stesso giorno, quello di ieri. Il primo in un cantiere edile della città, il secondo in un terreno agricolo di Patti. Sulla delicata questione è intervenuto il Cpt (Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro) di Messina, da decenni impegnato nell’attività di formazione ed informazione degli addetti del settore e nell’assistenza e consulenza tecnica in cantiere, grazie anche alla legge Regionale 20 del 2007 “riesce a portare avanti una prevenzione che fino ad oggi – spiegano il presidente, l’ingegnere Rosario De Domenico; il vice Pasquale De Vardo e il segretario Giuseppe Moroso - è riuscita a produrre, nei cantieri, dove è stato possibile effettuare i sopralluoghi, risultati insperati. La formazione fatta in cantiere, riesce ad essere sempre più efficace perché mette il lavoratore, e le imprese, a diretto contatto con i reali rischi presenti durante le fasi lavorative e, sicuramente, gli addetti ai lavori sono portati a prendere più consapevolezza delle dinamiche che si susseguono in cantiere”. De Domenico, De Vardo e Moroso aggiungono all’unisono che “gli infortuni si possono ridurre drasticamente; noi effettuiamo mediamente cinque sopralluoghi di consulenza al giorno nei cantieri dell’intera provincia, dove siamo convenzionati con le stazioni appaltanti, ed i risultati della nostra assistenza e consulenza tecnica in cantiere, hanno prodotto effetti positivi incredibili. Questi risultati raggiunti, ci hanno spinto ad essere, ogni giorno presenti all’interno dei cantieri edili della provincia, dove riusciamo a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Chiediamo con forza che tutte le stazioni appaltanti, che ancora oggi non hanno provveduto a sottoscrivere la convenzione sui sopralluoghi e sulla formazione in cantiere a provvedere immediatamente alla stipula della stessa. Questo ci consentirà di essere presenti in tutti i 108 comuni dell’intera provincia, per contribuire ad evitare che si verifichino infortuni più o meno gravi. Il rapporto di collaborazione con i tecnici delle stazioni appaltanti, finora convenzionate ha portato ad iniziare e concludere i cantieri, senza il minimo infortunio. Questo significa che i sopralluoghi dei nostri tecnici riescono ad essere incisivi e riescono a dare, dal vivo, le giuste informazioni per lavorare in sicurezza alle maestranze presenti in cantiere”.