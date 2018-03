Nebrodi, se ne va un altro poliziotto del pool ecomafie di Sant'Agata

Se n'è andato a meno di 48 ore dalla scomparsa del collega con cui lavorava a più stretto contatto. Rino Todaro, capo della sezione di Pg di Sant'Agata di Militello, si è spento oggi pomeriggio all'ospedale di Taormina, dove era stato trasferito d'urgenza. Todaro si era ammalato recentemente, e da qualche giorno era ricoverato a Messina.

Un vero colpo per la Polizia di Messina, per il Comissariato santagatese in particolare ma per tutta l'area dei Nebrodi, dove entrambi erano in prima linea nelle tematiche ambientaliste. Come Tiziano Granata, trovato morto ieri mattina nella sua abitazione, anche Todaro aveva dato il suo contributo agli accertamenti scientifici.

Appare scontato a questo punto che anche nel suo caso saranno eseguiti accertamenti medico legali, non fosse altro per fugare i dubbi che solleva la sconcertante e triste coincidenza.

Domani, intanto, sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Tiziano Granata. I suoi familiari si sono affidati all'avvocato Patrizia Corpina, che nominerà un suo medico di fiducia che seguirà l'intervento del perito nominato dalla Procura di Patti.

Alessandra Serio