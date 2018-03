Nizza. Revoca schema di Bilancio: "Allarmismi della minoranza immotivati"

NIZZA DI SICILIA. L’ Amministrazione comunale di Nizza di Sicilia “critica e condanna nella maniera più ferma e netta l'immotivato allarmismo scatenato dal gruppo di minoranza Rinnoviamo Nizza con la diffusione di notizie distorte concernenti la revoca dello schema di Bilancio 2018 e la nota della Corte dei Conti. Il comportamento politicamente scorretto del gruppo di minoranza consiliare, è rilevabile anche dal fatto che i consiglieri di minoranza non hanno neanche letto il documento contabile”. A sostenerlo sono la maggioranza e il sindaco Pietro Briguglio con il resto della squadra che lo sostiene. “Il tentativo maldestro del gruppo Rinnoviamo Nizza – spiegano - è mirato esclusivamente a delegittimare l'operato responsabile dell’Amministrazione e la richiesta delle dimissioni di assessore al bilancio, capogruppo maggioranza e presidente commissione bilancio lede oltremodo l’immagine dell’intera comunità nizzarda, in quanto vengono accusati ingiustamente di essere i responsabili diretti delle criticità deficitarie dell'ente”. Ad avviso degli amministratori “tale predetta istanza rivela una profonda incapacità politica del gruppo di minoranza che impropriamente addebita inesistenti errori ed omissioni a chi non ha responsabilità nella predisposizione di atti contabili, neanche per situazioni pregresse, risalenti al periodo 2014-2016. Le carenze poltico-amministrative del gruppo di minoranza appaiono ancora più evidenti allorquando lanciano pretestuose e infondate accuse di inadempienze dell’Amministrazione comunale ben sapendo che gli attuali amministratori fin dai primi giorni del mandato elettorale ha lavorato e lavorano nell’esclusivo interesse della comunità per la risoluzione delle problematiche finanziarie”. Si va poi alla questione prettamente tecnica. “Lo schema di bilancio, approvato dell’esecutivo – viene specificato - già teneva conto di alcune segnalazioni della Corte dei Conti, era stato licenziato (fra i primi della provincia) nei termini di legge anche per potere avviare in prosieguo ad un procedimento graduale di stabilizzazione del personale precario. Una precisa scelta politico-amministrativa di sostegno ai lavoratori ed in favore della cittadinanza. La revoca della Giunta municipale è stata determinata dalla necessità di provvedere alla comunicazione, autorizzata dal Ministero dell’Economia e Finanze il giorno stesso dell’approvazione dello schema, delle certificazioni concernenti i parametri di deficitarietà per il 2014, 2015 e 2016, come richiesto dalla magistratura contabile, nulla a che vedere con il bilancio di previsione e che possa essere ricondotto allodierna compagine di governo cittadino”. Viene puntualizzato invece “il grande senso di responsabilità nel disporre la revoca dello schema di bilancio per garantire la piena sostenibilità dei conti pubblici comunali i cui correttivi verranno sottoposti al vaglio del prossimo Consiglio. L’infondatezza degli allarmi adombrati dalla minoranza è confermata dalla regolarità dei pagamenti degli stipendi dei dipendenti e dal rispetto del patto di stabilità per il 2017. L’amministrazione si è messa al lavoro per apportare tutti i correttivi richiesti, tra questi con la risoluzione del problema della anticipazione di cassa, del fondo relativo alle partecipate e con lindividuazione di appositi capitoli relativi votati al recupero dell’evasione tributaria e si appresta in tempi rapidissimi all'approvazione del nuovo schema. L’impegno assunto dall’Amministrazione comunale nel giugno 2017 con la cittadinanza nizzarda è serio, concreto e costante in favore della comunità e neanche in questa circostanza, viene scalfito dalle vuote provocazioni del gruppo Rinnoviamo Nizza”.