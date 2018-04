Roccalumera. Carenza d'acqua ad Allume, minoranza chiede chiarimenti

ROCCALUMERA. Il consiglieri di minoranza hanno presentato al sindaco, Gaetano Argiroffi una “richiesta di chiarimenti per carenza di acqua nella parte alte della frazione Allume”. Gli esponenti di opposizione hanno evidenziato che “ nell’ultimo periodo si sono registrate segnalazioni di carenza di acqua in via San Michele; che tale carenza si è accentuata negli ultimi quindici giorni e che il Comune, ancorché avvertito, non è ancora riuscito a risolvere il problema. Tale problematica – si legge nell’istanza - potrebbe essere causa anche di problemi igienico-sanitari per le famiglie che abitano in quella zona”. Viene altresì specificato che “in passato tale problematica veniva risolta, anche se temporaneamente, con l’ausilio della fornitura di acqua dell’Eas o dell’Alcantara oppure aumentando il flusso già esistente”. I consiglieri di minoranza chiedono al sindaco, Gaetano Argiroffi, di provvedere al più presto alla risoluzione del problema garantendo l’efficienza del servizio di fornitura idrica anche nella parte alta della frazione Allume (Via San Michele) e, al contempo, di essere messi a conoscenza dell’eventuale modalità di utilizzo dell’acqua da fonti esterne (Eas o Alcantara), da quando eventualmente è in atto tale utilizzo e la gradualità del flusso idrico utilizzato, soprattutto in occasione delle segnalazioni di carenza di acqua”.