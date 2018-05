Roccalumera. Il gruppo "Generazione 2.0" sconfessa il leader Carmelo Stracuzzi

ROCCALUMERA. I componenti del gruppo "Generazione 2.0" hanno preso le distanze dal loro ormai ex leader Carmelo Stracuzzi, in seguito alla sua adesione alla lista del sindaco uscente Gaetano Argiroffi, ufficializzata ieri sera. In una nota, a firma di Luigi Carnemolla, il gruppo ha smentito Stracuzzi spiegando cosa sarebbe accaduto nelle ultime settimane, quando cioé lo stesso gruppo Generazione 2.0 discuteva con la minoranza e Sicilia Vera per creare "una alternativa" all'Amministrazione uscente e ad Argiroffi.

Il testo integrale della lettera firmata da Carnemolla:

“I componenti il gruppo Gener@zione 2.0 dopo la conferenza stampa di Carmelo Stracuzzi intendono precisare che le scelte enunciate ieri sono solo ed unicamente di Carmelo Stracuzzi, anzi, ci tengono a fare sapere che, mentre lui era in convalescenza nella sua residenza emiliana, trattavano, con la sua approvazione e piena condivisione, con gli altri gruppi, la composizione della squadra da mettere in campo in alternativa alla lista dell’amministrazione uscente. Un punto fermo dell’ipotizzato accordo era quello di riservare un ruolo di prestigio (vice sindaco o presidente del consiglio) per colui che ancora ritenevamo fosse il loro leader. Invece lui alla loro insaputa aveva deciso di mettere in atto quella che in questo momento a Roma viene definita “la politica dei due forni” mentre, in Sicilia, più prosaicamente viene definita “giocare con due mazzi di carte” e trattava un accordo, strettamente personale con la compagine del sindaco Gaetano Argiroffi. Gener@azione2.0, comunque, prende atto della decisione di Carmelo Stracuzzi ma, fedele ai principi enunciati da lui stesso fino al suo cambio di rotta, resta distante dalle sue scelte che non approva e non condivide e che, per motivi di coerenza e dignità e rispetto nei confronti di tutti coloro che ne condividono i propositi si dissocia in toto dalle sue scelte e ci tiene a precisare che non ha mai intrattenuto trattative con lo stesso Argiroffi né ha chiesto alcun posto nella sua lista. Tanto è dovuto per fare chiarezza e diradare i possibili dubbi che stanno girando ad arte a Roccalumera dopo la suddetta conferenza stampa di ieri”.

Luigi Carnemolla