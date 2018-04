S. Teresa. La minoranza: "Su stabilizzazione precari sindaco contraddittorio"

S. TERESA. Il gruppo consiliare “Insieme per cambiare” ha espresso “incredulità per la risposta data dal sindaco all’interrogazione sulla stabilizzazione dei precari. Questo argomento – spiega il capogruppo, Antonio Scarcella - merita un discorso dettagliato: non se ne è parlato per mesi e mesi.La nostra interrogazione sull’argomento – aggiunge - ha rotto l’assordante silenzio di questa amministrazione. Puntuale, come un orologio svizzero, al trentesimo ed ultimo giorno utile dal deposito della nostra interrogazione è arrivata la risposta del Sindaco”. I consiglieri Scarcella, Sansone, Migliastro e Casablanca definiscono la risposta “vaga ed evasiva, che per completezza d’informazione si pubblica di tenore decisamente diverso rispetto alle successive dichiarazioni sull’argomento dello stesso sindaco, certamente più rassicuranti per i diretti interessati rispetto a quanto risposto al gruppo Insieme per cambiare”. Scarcella specifica che “il Sindaco, con pec inviata dalla segreteria il 16 aprile, alle 18,24, con la risposta data al nostro gruppo affermava che ‘la programmazione dell’assunzione del personale nei tre anni dovrà comunque avvenire garantendo un adeguato accesso all’esterno e non può essere riservata esclusivamente al personale interno e ciò va a ridurre la possibilità di una generale stabilizzazione del personale’. Alle ore 18,30, sempre del 16 aprile – prosegue Scarcella - ben 6 minuti dopo averci inoltrato la risposta, il sindaco propone, invece, alla Giunta, di procedere all’assunzione, nel trennio, di 34 precari: i titolari di contratto a tempo determinato al Comune di S.Teresa di Riva sono n. 32. Signor sindaco – incalza il capogruppo -delle due l’una: i precari, li vuole stabilizzare tutti oppure sarà ridotta la possibilità di una generale stabilizzazione del personale, come da lei rispostoci? Perché ha ritenuto di darci una risposta diversa da quella che poi è stata deliberata dalla Giunta? Siamo veramente increduli! Sindaco – conclude Scarcella - molta contraddizione da parte sua: cerchi di schiarirsi le idee e di dire le cose come stanno sia a noi che alla cittadinanza. Continueremo a vigilare e controllare l’operato dell’Amministrazione comunale, come si conviene al ruolo affidatoci dagli elettori”.