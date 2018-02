S. Teresa. Richiesta atti, è scontro: "Sindaco rispetti ruolo istituzionale"

S. TERESA. E’ scontro tra i consiglieri di minoranza e il sindaco, Danilo lo Giudice, sulla richiesta degli atti, avanzata dall’opposizione, inerenti il Comitato di gemellaggio S. Teresa-Fuveau. Il primo cittadino aveva risposto ieri all’ennesima diffida, sostenendo che gli atti erano stati messi a disposizione in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, tranne un verbale che sarebbe stato possibile ricevere il giorno successivo. Oggi arriva la controreplica della minoranza. “Riteniamo doveroso e necessario fare delle dovute precisazioni – scrivono i consiglieri di minoranza Antonio Scarcella, Lucia Sansone, Carmelo Casablanca e Giuseppe Migliastro - al solo fine di informare correttamente i cittadini, con documenti alla mano e non con sterili parole. Gli ultimi atti che abbiamo ricevuto ci sono stati trasmessi a mezzo Pec in data 24 gennaio 2018, unitamente ad una nota a firma del segretario comunale, Rossana Giorgianni, protocollo numero 2073, di pari data. Tali atti si riferiscono al riscontro di una nostra nota, riguardante sempre il comitato di gemellaggio, del lontano 24 novembre 2017. Per ragioni di privacy – scrivono gli esponenti di opposizione - non riteniamo di pubblicarne il contenuto, ma tali documenti si riferiscono a richieste di adesione al detto comitato da parte di più soggetti. La diffida ad adempiere che, invece, abbiamo inoltrato, riguarda tutt’altra cosa, e cioè la mancata consegna del verbale di assemblea straordinaria del comitato di gemellaggio del 12 dicembre 2017, ove doveva deliberarsi sulla bozza del nuovo statuto del detto comitato. Si ribadisce che ancora oggi, 10 febbraio 2018, malgrado la diffida di giorno 8 febbraio 2018, non è stata consegnata copia del detto verbale, né l’ordine del giorno dell’assemblea, né gli avvisi di consegna debitamente notificati a tutti i soci del comitato, né ogni altro atto relativo a detta assemblea straordinaria. Se tali documenti, come affermato dal sindaco fossero stati “veramente pronti” per la consegna – chiosano gli esponenti di minoranza - certamente li avremmo ricevuti a mezzo Pec, “modalità di trasmissione, questa”, che il Comune ha deciso, evidentemente, di adottare per trasmetterci i detti documenti riguardanti il comitato di gemellaggio, vista l’inviata Pec del 24 gennaio 2018. Sindaco – conclude la nota dell’opposizione - non continui a dire bugie, ricostruendo i fatti a suo piacimento. Da parte della minoranza non c’è mai stata, e mai ci sarà, alcuna mistificazione. La invitiamo ancora una volta a rispettare il ruolo istituzionale della minoranza senza lasciarsi andare ad affermazioni poco opportune che dimostrano solo la sua poca lucidità con riferimento ad una questione, quella del comitato di gemellaggio, che le è ormai chiaramente sfuggita di mano”.