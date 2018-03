S. Teresa di Riva. "Piazzetta di fronte le elementari di Bucalo nel degrado"

S. TERESA. “La piazzetta di via Santi Spadaro (di fronte le scuole elementari di Bucalo) si presenta in totale stato di degrado e di abbandono”. A documentare la situazione sono i consiglieri di minoranza, i quali hanno presentato una interrogazione indirizzata al sindaco Danilo Lo Giudice e all’ufficio tecnico. “Vogliamo puntare l’attenzione – spiega il capogruppo di Insieme per cambiare, Antonio Scarcella – sull’assenza di qualsiasi intervento di pulizia e scerbatura con problemi di natura igienico-sanitaria (presenza di materiali inquinanti, deiezioni canine, bottiglie di vetro, bottiglie di plastica ed altro), come si evince dalle foto allegate all’atto. Le panchine disposte all'interno della stessa piazzetta – aggiunge Scarcella - offrono uno scenario desolante, essendo tutte e cinque inagibili ed inutilizzabili; la suddetta piazzetta rappresenta un luogo di aggregazione, se non l’unico, del quartiere. Pertanto, sarebbe opportuno adoperarsi per eseguire gli interventi necessari per riqualificarla, ancorché situata in zona periferica del Comune di S.Teresa di Riva”. Da qui l’interrogazione al sindaco, per sapere se è a conoscenza dello stato di cose sopra descritto; se il Comune di S.Teresa di Riva, a mezzo degli uffici di competenza, intende intervenire per risolvere tale situazione di degrado ed incuria; se l’amministrazione comunale intende adoperarsi anche a creare una piccola area giochi per bambini nella piazzetta”. I consiglieri Scarcella, Sansone, Migliastroe Casablanca hanno chiesto al primo cittadino risposta scritta.