S. Teresa di Riva. "Via Spagnolo trasformata in discarica a cielo aperto"

S. TERESA DI RIVA. Riaccesi i riflettori sulla precarietà di via Spagnolo e sul degrado nel quale versa la strada di periferia. “Già in passato – spiega il capogruppo di minoranza Antonio Scarcella, autore di una interrogazione al sindaco Danilo Lo Giudice, insieme ai colleghi di opposizione - sono stati accesi i riflettori sulla precarietà di Via Spagnolo e sul degrado nel quale versa tale arteria viaria periferica. A tutt’oggi detta via rimane in balia dell’incuria e di quanti giornalmente per mancanza di senso civico depositano sulla sede stradale e nei terreni confinanti ogni genere di rifiuti. A parere di questo gruppo consiliare – prosegue Scarcella - tutto il territorio di Santa Teresa di Riva, periferie incluse, merita di essere attenzionato e mantenuto in stato di decoro”. Da qui l’interrogazione al primo cittadino, al fine di sapere “se l’amministrazione comunale è a conoscenza delle condizioni di degrado in cui versa via Spagnolo. In caso affermativo, il motivo per il quale non si è ancora intervenuto per rendere quantomeno salubri tali luoghi e ripristinarne le condizioni di decoro e se l’amministrazione comunale è al corrente che la parte alta di via Spagnolo è stata fra l’altro trasformata in una discarica a cielo aperto”. Ed ancora: “In caso affermativo il motivo per il quale non si è ancora provveduto a bonificare tali luoghi e se è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere in via d’urgenza. Quindi se è intenzione di questa amministrazione mettere in atto delle azioni utili a risolvere definitivamente il fenomeno delle discariche a cielo aperto in via Spagnolo ed evitare il ripetersi di tali avvenimenti, stante che potrebbero verificarsi gravi problemi igienico - sanitari legati alle circostanze appena descritte”.