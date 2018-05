S. Teresa. "Sparagonà, impossibile transitare in sicurezza. Servono parcheggi"

S. TERESA DI RIVA. “In via Sparagonà è diventato impossibile transitare in sicurezza a causa della mancanza di sufficienti aree per la sosta dei veicoli”. A sostenerlo sono i consiglieri di minoranza Antonio Scarcella, Lucia Sansone, Carmelo Casablanca e Giuseppe Migliastro, i quali hanno presentato una interrogazione al sindaco Danilo Lo Giudice. Il gruppo “Insieme per cambiare” evidenzia che “la mancanza di sufficienti aree di sosta determina il permanente stazionamento dei veicoli in aree vietate comportando un notevole restringimento della carreggiata. In molti tratti di via Sparagonà – si legge nell’interrogazione – a causa delle circostanze appena descritte la circolazione stradale, piuttosto che a doppio senso, avviene di fatto a senso unico alternato. Quanto descritto determina una costante situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, pericolo che è ancor più accentuato in caso di emergenza”.

Il capogruppo Scarcella fa altresì notare che “la segnaletica stradale orizzontale e verticale è fatiscente e in alcuni punti carente e in seguito alla posa della tubazione del gas metano si è provveduto a ripristinare soltanto in parte l manto stradale”. Il gruppo ha più volte sostenuto la necessità di realizzare una strada alternativa con almeno due aree di sosta. “Visto l’immobilismo dell’Amministrazione comunale e in particolare dell’assessore alla Viabilità – chiosa Scarcella – abbiamo presentato una interrogazione”. Al sindaco viene chiesto “Quali azioni intende porre in essere l’Amministrazione per risolvere definitivamente le problematiche descritte e il motivo per il quale non si è provveduto a ripristinare integralmente il manto stradale nella via Sparagonà”. Ed ancora, se è intendimento dell’Amministrazione comunale “realizzare una strada alternativa alla via Sparagonà; delle nuove aree di sosta dei veicoli (parcheggi), potenziare o sostituire la segnaletica carente e fatiscente e ripristinare integralmente il manto stradale”.