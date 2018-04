S. Teresa. "Strisce blu sul lungomare, si rischia di penalizzare i residenti"

S. TERESA. Dibattito aperto sulla decisione della Giunta di implementare il servizio dei parcheggi a pagamento sul lungomare, con nuove strisce blu lato monte. Al momento si paga solo sulla Statale, lato mare. Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri del gruppo “Insieme per cambiare” con una interrogazione. “Dalla stampa – evidenziano Antonio Scarcella, Giuseppe Migliastro, Lucia Sansone e Carmelo Casablanca – si è appreso dell’intenzione dell’Amministrazione di non istituire i pass residenti in quanto rimarranno usufruibili gratuitamente gli stalli di sosta lato mare. E’ stata altresì portata a conoscenza dei cittadini e di questo gruppo consiliare che l’Amministrazione non intenderebbe rilasciare alcun pass per la sosta gratuita negli spazi delimitati dalle strisce blu”. Ad avviso dei consiglieri di minoranza “nel periodo estivo ci sarebbe una lotta alla ricerca del parcheggio gratuita a discapito dei cittadini di S. Teresa di Riva, con il rischio di vedere auto dei villeggianti in sosta perenne sulle strisce bianche. Mentre i santateresini sarebbero costretti a parcheggiare sulle strisce blu, pagando il ticket”. Scarcella, Migliastro, Sansone e Casablanca hanno chiesto al sindaco come intende gestire il servizio dei parcheggi a pagamento; se quanto appreso dalla stampa corrisponde al vero e se è intenzione dell’Amministrazione prevedere delle agevolazioni alternative ai pass gratuiti per il parcheggio gratuito negli spazi delimitati da strisce blu sul lungomare, in favore dei residenti e dei proprietari di immobili”. Considerata l’importanza dell’argomento, i consiglieri di minoranza si sono detti disponibili a prendere parte ad un eventuale tavolo tecnico “per individuare le soluzioni migliori”.