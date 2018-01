Taormina. Asili nido, disagi rinviati: sospensione dei servizi Pac dal 19

TAORMINA. Non è stato sospeso il servizio Pac agli asili nido di Taormina, S. Teresa, Francavilla di Sicilia e Savoca, come annunciato dall’Associazione di solidarietà familiare (Asofa) a partire da oggi. Le prestazioni sono state garantite sino al 18 gennaio. “Il 19 gennaio – scrive la responsabile, Agata Famà – in assenza di atti formali, in merito alla liquidazione delle fatture emesse, verrà sospesa inderogabilmente ogni attività ludico-educativa in tutti e quattro gli asili nido”. L’Asofa si è riservata “ogni iniziativa a tutela dei propri diritti anche a seguito del grave danno causato dalla sospensione dei servizi”. La missiva è stata indirizzata al coordinatore del distretto Socio-sanitario D32 di Taormina, Giovanni Coco e per conoscenza ai sindaci dei quattro Comuni interessati dal servizio ed al responsabile degli uffici finanziari del Comune di Taormina, Rosario Curcuruto. L’Asofa rivendica il pagamento di fatture per un ammontare di circa 300mila euro, da maggio ad oggi. “Nonostante l'impegno del vice sindaco di Taormina Andrea Raneri – spiega Leonardo Le Mura, vice presidente Asofa e coordinatore del progetto Pac - e degli uffici dei Servizi sociali diretti da Coco, ad oggi dopo oltre sette mesi di attività non sono state ancora liquidate le fatture dei servizi resi dall'Asofa presso i 4 asili nido. "Economicamente – aggiunge - l'Asofa non è più in grado di sostenere gli esosi costi di gestione del personale e delle attività progettuali. Abbiamo anticipato tutti i costi del personale, dei corsi, del servizio mensa in alcuni casi, del materiale didattico, dei giocattoli etc… Abbiamo dovuto chiedere un prestito alla banca per pagare i contributi nei mesi scorsi per non fare uscire il Durc negativo. Nonostante il Ministero dell'Interno con decreto ha finanziato questi progetti e nonostante l'Asofa abbia partecipato e vinto una gara pubblica riuscendo ad offrire servizi e attività più competitivi, oggi ci vediamo costretti ad arrenderci: fermeremo le nostre attività lasciando dietro il cancello gli oltre 80 bambini che frequentano i 4 asili nido e lasciando a casa gli oltre 30 dipendenti". I progetti in argomento consentono il prolungamento dell’orario di apertura degli asili nido dalle ore 16 sino alle ore 21 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8 alle ore 12.00. Il venerdì apertura con attività sino alle 23 per consentire alle famiglie, qualche ora di svago.