Taormina. Lodo Impregilo, Corte d'Appello condanna Comune a pagare 15 milioni

TAORMINA. Il Comune di Taormina dovrà pagare 15 milioni di euro per il Lodo Impregilo. La Corte d’appello di Messina ha condannato l’ente locale, scrivendo un altro capitolo di una storia infinita che si trascina da una ventina di anni e che rischia di creare non pochi disagi alle casse comunali della Capitale siciliana del turismo. Il Comune era stato condannato in primo e secondo grado. Nel 2010 la Cassazione aveva accolto il ricorso dell’ente locale. Da qui il nuovo processo in Corte d’Appello. La vicenda è legata alla realizzazione dei parcheggi Lumbi e Porta Catania ed alle gallerie che fanno parte integrante della viabilità ad essi collegata. “Ci troviamo di fronte ad una vicenda paradossale, inverosimile – ha commentato il sindaco, Eligio Giardina – considerato che la Cassazione aveva respinto le richieste dell’impresa rimandando la causa alla Corte dl’Appello”. Il primo cittadino concorderà il da farsi con i legali di fiducia del Comune, che ha già convocato.