Taormina. Sentenza del Tar: "Il Cvsm dovrà lasciare la gestione della piscina"

TAORMINA. Il Corpo volontario soccorso in mare dovrà lasciare la gestione della piscina comunale. Il Tar di Catania ha dichiarato nulla la clausola contrattuale concernente la possibilità di rinnovare il contratto e l’avvenuta estinzione del contratto alla originaria prima scadenza. L’associazione dovrà rilasciare i beni entro 30 giorni dalla notifica della sentenza ed è stata condannata a pagare 4mila euro, oltre accessori, per spese legali. “Quello che noi sosteniamo da un anno a questa parte – ha commentato il sindaco, Eligio Giardina – è stato confermato dal Tribunale amministrativo. Quello è un immobile comunale che deve tornare in uso allo stesso ente locale. Questo provvedimento – aggiunge il primo cittadino - dice che la piscina deve tornare a quello che è un uso legittimo di un immobile comunale. La cosa che mi ha dato molto fastidio – chiosa Giardina – è che mi abbiano fatto passare per una persona che avrebbe voluto impedire ai soggetti portatori di handicap di usufruire della piscina comunale. Non è così. La piscina deve essere utilizzata ma rispettando i termini di legge”. La piscina era stata anche al centro di un’altra contesa tra Comune e Cvsm (l’ente gestore). Una contesa che riguarda l’elipista realizzata in occasione del G7 in via Bongiovanni. Il Centro volontari servizio in mare ha anche presentato in merito un esposto. “Parliamo di due strutture – taglia corto il sindaco Giardina – che non confliggono tra loro ed è chiaro che possono convivere. Entrambe le opere – spiega – si trovano su un territorio di pertinenza e di proprietà della Città di Taormina”.