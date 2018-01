Taormina. "Sporcizia e degrado all'ombra dei cipressi", monta la protesta

TAORMINA. Il quadretto che appare entrando nel cimitero di Taormina è indecoroso e desolante. Ad aggravare la situazione, ci hanno pensato le raffiche di vento che hanno soffiato impetuose, fino a raggiungere i 100 chilometri orari, nella notte tra mercoledì e ieri. Ma questa non è che la punta dell’iceberg. Eolo ha trascinato tra le tombe la guaina impermeabilizzante di catrame che avrebbe dovuto preservare altri loculi dalle infiltrazioni. In realtà la protesta serpeggia da giorni. Anzi, da settimane. Stanchi di non essere ascoltati, i parenti dei morti che in quel luogo riposano, hanno alzato la voce pure attraverso i social. Lo hanno fatto anche a ridosso del giorno di Natale e Capodanno, quando in tanti si sono recati al Camposanto per una preghiera o la posa di un fiore presso l’ultima dimora di una persona cara. Tra i vialetti c’è immondizia. L’ossario versa in condizioni precarie, aperto e tra le erbacce. All’ombra dei cipressi non mancano le imprecazioni. Si chiede “rispetto per chi non c’è più agli amministratori comunali della Capitale siciliana del turismo”. Qualcuno invita a pulire ognuno il pezzetto di cimitero adiacente la tomba dei propri cari. Qualcuno lo fa. Altri invitano gli amministratori ad “avere pietà”. E tuonano: “Ci vogliono più operai comunali e meno impiegati negli uffici”. Il vicesindaco Andrea Raneri ha annunciato che "è stata predisposta una ordinanza di somma urgenza nella parte vecchia del cimitero, la più colpita dal vento. Ma c'è da affrontare anche la questione della pulizia - prosegue Raneri - ed ho chiesto un intervento straordinario alla ditta che si occupa del servizio". I cittadini, in fondo, chiedono "solo" più attenzione verso il Cimitero. Quel luogo sacro che custodisce la storia e l’identità di Taormina.