Cena islamica in favore dei bisognosi

L'Iftar è la tradizionale cena di interruzione del digiuno islamica. Questa tradizione assume particolare importanza in periodo di Ramadan, che prevede il digiuno dall'alba sino al tramonto. Il Centro Islamico di Messina organizza ogni giorno questa cena in favore dei più bisognosi, uomini e donne, famiglie e singoli, migranti ed extracomunitari , offrendo ad essi un pasto caldo ed un tetto sotto il quale rifugiarsi per vivere tutti insieme la convivialità del pasto serale. Con l'intento di diffondere e far conoscere questa pratica quotidiana e volendo perseguire ed adottare una linea che possa concretamente aiutare nel territorio coinvolgendo diverse cultura in chiave globale, Fare Per Cambiare -Libera Associazione Giovanile- assieme ad ArcheoME, Igers Messina e Radio Night hanno deciso di scendere direttamente in campo assieme a tutti i volontari, per poter contribuire con gioia e divertimento a donare un pasto caldo a chi non riesce a garantirlo a se ed a chi ha di più caro. Domani, mercoledì, alle 18 al Centro Islamico di Messina di Via Gaetano Alessi, le associazioni invitano tutti i volontari a riunirsi per iniziare a preparare la cena, l'iftar! E' possibile portare un piatto già pronto o prepararlo li in loco portando tutti gli ingredienti necessari.