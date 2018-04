La fortuna torna a baciare Messina. Ieri nella Tabaccheria Ricevitoria Bisazza di via Centonze un fortunato giocatore ha centrato il 5 al Superenalotto che ha fruttato una vincita di € 20.938,34.

Non è la prima volta che la dea bendata tocca la Tabaccheria Bisazza. Si tratta della seconda vincita alta al superenalotto in un paio di mesi: questa volta grazie ad un sistema proposto dalla ricevitoria che ha premiato 7 fortunati clienti in questo 80esimo anno della tabaccheria.