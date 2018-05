Bilinguismo: scienza ed esperienza affrontano paure e falsi miti. Il seminario

Si terrà sabato 19 presso la sala Palumbo del Palacultura il seminario dal tema “Bilinguismo: scienza ed esperienza affrontano paure e falsi miti”

L’evento, organizzato dai tre centri Helen Doron English presenti nella città di Messina, è gratuito e si inserisce all’interno di una serie di appuntamenti intitolati “incontra l’esperto” .

Il Team di Esperti, la dott.ssa Valentina Russo, specialista in scienze cognitive ed il dott. Fabio Costantino, Psicoterapeuta, risponderanno con un approccio scientifico-pratico, alle domande che spesso i genitori si pongono in relazione alla crescita del proprio figlio.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Messina mira ad informare e sfatare i falsi miti che spesso accompagnano questi temi. La didattica moderna e il respiro sempre più internazionale di istituzioni accademiche e lavorative hanno messo in luce diversi aspetti legati al tema del bilinguismo ed alla necessità di apprendere una lingua straniera, l'inglese in primis, in tenera età per poter raggiungere risultati migliori e duraturi. Non sempre le famiglie hanno tutte le informazioni necessarie per valutare l'inizio di questo percorso e si trovano a porsi importanti domande sul futuro più o meno lontano dei loro figli.

"Nel nostro ruolo di manager dei tre centri Helen Doron, sono varie le perplessità, i dubbi che ci vengono sottoposti da genitori preoccupati di fare la scelta migliore per il futuro dei propri figli", concordano le direttrici del tre centri Helen Doron di Messina Centro Anne Lynch, Messina Sud Valeria Gennaro e Messina Nord Melania Ristagno.

"Quando abbiamo pensato a questo seminario, l'abbiamo fatto in un'ottica rivoluzionaria, partendo dal nostro punto di vista privilegiato rispetto a questi falsi miti. Diciamo privilegiato perché non è da tutti poter vedere con i propri occhi con che facilità e con quali risultati i bambini si approcciano all'apprendimento dell'inglese con il metodo Helen Doron già dai 3 mesi", continuano concordi le tre manager. Durante il seminario del 19 maggio al Palacultura, insieme ad un team di esperti, affronteremo questi falsi miti e queste paure a viso aperto, con un confronto mirato e costruttivo.

Di seguito, riportiamo solo alcune delle domande più frequenti:

“.. apprendere due lingue in tenera età può generare nel bambino piccolo confusione?”

“.. se mio figlio non parla ancora l’italiano come farà ad imparare una nuova lingua?”

“.. mio figlio inizia la prima elementare, sarà troppo impegnato per continuare o iniziare un corso di lingua?”

"Sarà poi prendendo parte al seminario, che inizierà alle ore 17:00, che i genitori potranno acquisire maggiori informazioni sul tema del bilinguismo e anche condividere con gli esperti e con le tre manager Helen Doron le loro preoccupazioni, i loro dubbi e le storie di successo dei loro figli, nel caso di studenti che già frequentano i nostri corsi, conosciuti e riconosciuti in tutto il mondo", concludono orgogliose Anne, Melania e Valeria.

E ancora affermano che "lo scetticismo è comprensibile: viviamo in un mondo di cambiamenti veloci, in cui molti promettono e solo pochi, i veri professionisti, mantengono. Ed è nei nostri centri Helen Doron che, ogni giorno e per ogni fascia d'età, siamo testimoni di queste promesse mantenute; basti solo partecipare ad una lezione di prova gratuita, come quelle che offriamo nel corso dell'anno scolastico, per rendersi conto che i nostri studenti sono gli unici che parlano, comunicano, si relazionano da subito in inglese".

L'impegno di Helen Doron per garantire la giusta informazione e le migliori possibilità future per i ragazzi è ancora una volta ben visibile nell'organizzazione di questo interessante seminario, a carattere gratuito che arricchisce l'offerta educativa del territorio della città di Messina e provincia.

Helen Doron English è attiva a Messina in tre sedi che coprono l'intera area cittadina e anche in provincia.

Area Messina Centro Via Elenuccia,3; 090-2401286

Area Messina Sud a Tremestieri 090622181

Area Nord Via Consolare Pompea, 196 Vill. Sant’Agata-; 0902407305

S. Teresa di Riva, via Regina Margherita, 97; 0942090021