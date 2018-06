La Guardia di Finanza di Messina celebra il 244esimo anniversario del Corpo

La Guardia di Finanza di Messina ha celebrato il 244° anniversario della fondazione nella caserma "Stefano Cotugno" di via Tommaso Cannizzaro. Il comandante provinciale Vincenzo Tomei ha evidenziato l’importanza del messaggio del Capo dello Stato, inviato a tutti i finanzieri in occasione della ricorrenza, nel quale si esprime la riconoscenza per l’impegno a difesa della sicurezza economicofinanziaria del Paese, base essenziale per ogni democrazia.

Cariche di significato anche le espressioni utilizzate dal comandante generale Giorgio Toschi, nel suo Ordine del Giorno Speciale, in cui ha ricordato alle Fiamme Gialle che “è questo il giorno nel quale ciascuno di noi rinnova idealmente la ferma volontà di porsi al servizio degli altri, offrendo al Paese e alla comunità internazionale il proprio incondizionato contributo per affermare, sempre e comunque, i principi di legalità, giustizia e trasparenza e per rafforzare il rapporto di reciproca fiducia tra le Istituzioni e i cittadini. Una vera e propria “missione”, vissuta nella piena consapevolezza del nesso che lega le prospettive di crescita della nostra società con il suo livello di legalità economico-finanziaria e della conseguente e prioritaria esigenza, per una Forza di Polizia a forte vocazione sociale, di operare al fianco dei cittadini, tutelando e sostenendo gli operatori economici onesti, rispettosi delle regole, linfa vitale del Paese”.

Questa mattina, con una sentita cerimonia interna svoltasi nella caserma “S. Cotugno” di via Tommaso Cannizzaro,