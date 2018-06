Chef Caliri diventa Ambasciatore del Gusto Italiano

Lo chef Pasquale Caliri del Marina del Nettuno entra nell'Olimpo della Cucina e diventa Ambasciatore Del Gusto italiano

Dopo una lunga fase istruttoria per il cuoco messinese del Marina Del Nettuno è arrivata l’ammissione tra gli “Ambasciatori Del Gusto”.

Il sodalizio, presieduto dalla stellata Cristina Bowerman, raggruppa un ristretto gruppo di eccellenze italiane nel settore gastronomico.

Gli Ambasciatori del gusto hanno il compito di raccontare e valorizzare la storia, la tradizione, ed il territorio italiano nel nostro paese e nel mondo.

Nel gruppo compaiono nomi autorevoli come Corrado Assenza, Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo , Carlo Cracco e Annie Feolde.

“ E’ motivo sicuramente di orgoglio e di entusiasmo– ha detto Pasquale Caliri – ricevendo la targa e la divisa di ambasciatore del gusto, ma soprattutto di grande responsabilità. Faremo sicuramente il meglio, come sino adesso abbiamo dimostrato, per portare avanti il Made in italy con la Sicilia e Messina nel cuore”.

La città di Messina vanta due Ambasciatori, con Caliri anche il bakery chef Francesco Arena dell’omonimo panificio. Proprio in questi giorni i due colleghi, in collaborazione con Slow Food ed Alumnime, hanno presenziato un evento sulla valorizzazione degli antichi grani siciliani presso il “Marina Del Nettuno”.

Pasquale Caliri è tornato nella sua città natale dopo varie esperienze internazionali specie negli Stati Uniti D’America dove ha guidato uno dei piu’ importanti ristoranti italiani nella contea di Houston.

Ha già ricoperto incarichi di ambasciatore della cucina siciliana nel Mondo cucinando per l’ambasciata svedese a Stoccolma, e a Wall Strett per il progetto “Gustoso” volto a diffondere il “Made in Sicily” oltreoceano.

Allievo di Gualtiero Marchesi, Membro di Eurotoques Italia, piatto d’argento dell’Accademia Italiana della Cucina e tre forchette Michelin, è attualmente impegnato a Messina nell’ ambizioso progetto di valorizzazione del territorio.