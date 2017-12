Chiara Lo Cicero eletta alla guida dei giovani imprenditori di Messina

Ha 26 anni, è ingegnere civile ed ambientale e alla passione per il mondo tecnico ha legato quella per gli animali in via di estinzione in quanto ha un allevamento di asini ragusani. E’ Chiara Lo Cicero, eletta delegato giovani impresa di Messina che guiderà gli imprenditori under 30 in un tessuto imprenditoriale molto variegato ed ampio come quello messinese.

Nell’azienda di 30 ettari che conduce con la famiglia, oltre all’allevamento chiude la filiera in quanto produce anche latte e derivati.

L’Asinalactis Green Farm, questo il nome del “regno” degli animali talmente buoni e bravi da essere i prescelti per l’onoterapia – spiega l’imprenditrice – abbiamo pensato anche ad aree verdi e sentieri per il trekking. Il nostro territorio – aggiunge – si presta a molteplici attività e molti giovani stanno tornando per lavorare in contesti che legano turismo a agricoltura e del resto il futuro non può essere diverso da quello di sfruttare al meglio le risorse naturali.

Così come Chiara Lo Cicero, secondo Coldiretti, gli agricoltori siciliani giovani oggi oltre ad essere laureati parlano correttamente anche più di una lingua, si avvalgono delle opportunità offerte dalla rete e soprattutto sono propensi alla commistione di culture mantenendo e tramandando le tradizioni locali.