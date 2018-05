Mons. Cesare Di Pietro nominato da Papa Francesco vescovo ausiliare di Messina

Papa Francesco ha nominato mons. Cesare Di Pietro vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela. Lo ha reso noto l’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla oggi a mezzogiorno in Curia, come previsto dalla prassi, dinanzi al clero che era stato convocato per il solenne annuncio. La notizie è stata accolta con un caloroso applauso. "In questo momento sento il bisogno di rendere grazie a Dio e a questa Chiesa", ha commentato mons. Di Pietro (fino ad oggi Vicario generale e già rettore del Seminario arcivescovile). "Credo che questa scelta del S. Padre sia un dono a questa Chiesa". Mons. Cesare ha ringraziato i familiari, presenti all'annuncio e si è commosso quando ha parlato del Seminario "che mi è rimasto nel cuore in modo speciale". Ha espresso "profonda gratitudine al Santo padre e all'arcivescovo Accolla". Ed ha aggiunto: "Questa croce sul petto vuole essere il segno di una Chiesa aperta come la vuole Papa Francesco, per curare le ferite aperte del nostro mondo. Il segno di un Vescovo ad immagine del cuore di Cristo".

Carmelo Caspanello