L'Arcivescovo nomina i nuovi vicari foranei, cambiato l'assetto territoriale

Con proprio decreto (numero 136/18/12 del 25 marzo 2018), l’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla ha proceduto alla costituzione dei nuovi vicariati foranei. Non si tratta quindi solo di nuove nomine, bensì di un diverso assetto anche a livello territoriale attraverso una suddivisione che permetta una sempre più efficace attività pastorale. Ecco i sacerdoti nominati dall’arcivescovo Accolla ha nominato quali nuovi Vicari Foranei: per il vicariato delle Isole Eolie don Giuseppe Brancato; per il vicariato di Messina centro e Messina nord mons. Nino Caminiti; per il vicariato di Montalbano – Novara il padre Salvatore Catalfamo; per il vicariato di Spadafora don Antonino Cavallaro; per il vicariato di Barcellona il sacerdote Giuseppe Currò; per il vicariato di Messina Faro padre Michele Giacoppo; per il vicariato di Roccalumera e S. Teresa di Riva don Angelo Isaja; per il vicariato di Messina sud e Messina Galati il don Vincenzo Majuri; per il vicariato di Milazzo e S. Lucia del Mela padre Stefano Smedile Ofm; per il vicariato di Taormina e Valle dell’Alcantara padre Francesco Venuti.