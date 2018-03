Casalvecchio. La prima rassegna di marce funebri apre gli eventi pasquali

A Casalvecchio Siculo sabato 24 marzo inizieranno gli eventi della Settimana Santa organizzati dalla parrocchia di Sant'Onofrio Eremita in collaborazione con l'Amministrazione comunale, le Confraternite e le associazioni cittadine. Ad aprire gli eventi Pasquali sarà la prima rassegna musicale di marce Funebri proposta dalla Banda musicale cittadina diretta dal maestro Antonino Manuli. Un vero e proprio concerto con l'esecuzione di composizioni musicali adattate in maniera particolare per l'accompagnamento delle processioni religiose tipiche della Settimana Santa e nei cortei funebri dove richiesta la presenza della banda. Il repertorio musicale è il risultato di un'attenta ricerca tra estratti d'importanti opere musicali e composizioni che fanno parte della tradizione bandistica del Venerdì Santo, colonne sonore delle più importanti e sentite processioni svolte nel Sud Italia. L'appuntamento sarà alle ore 17 presso la Chiesa dell'Annunziata, da li una breve processione accompagnerà insieme alla banda musicale cittadini il simulacro dell'Addolorata nella Chiesa Madre di Sant'Onofrio Eremita, seguirà il Santo Rosario ed alle ore 18 avrà inizio il concerto.