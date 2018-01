Don Biuso torna a Taormina per celebrare il 50. anniversario di sacerdozio

TAORMINA. Don Enzo Biuso torna nella “sua” Taormina per celebrare il cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Venerdì prossimo, 5 gennaio, alle 18, è in programma una santa Messa nel Duomo. Padre Enzo è stato l’ultima guida dei Salesiani, andati via dopo 100 anni dalla Perla dello Jonio, portandosi dietro un pezzo di storia e di valori di Taormina. Generazioni intere di giovani sono cresciute in quella “casa”. I salesiani sono andati via, ma i taorminesi non li hanno dimenticati. E la celebrazione di venerdì rappresenterà un momento importante per ritrovarsi e ritrovare don Biuso, l’ultimo padre ad aver guidato la grande famiglia dei salesiani a Taormina.