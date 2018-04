Si chiude a Catanzaro la stagione della Costa d'Orlando

Si chiude al "PalaPulerà" di Catanzaro la prima storica stagione nel campionato di serie B per la Costa d'Orlando. Si tratta dell'ultimo atto della regular season. Per i biancorossi del presidente Giuffrè il match in Calabria sarà l'occasione per concludere al meglio la stagione mentre, per i calabresi, si tratta di una sfida delicata.

Con una vittoria, infatti, gli uomini di coach Fabrizio Tunno conquisterebbero l'ottavo posto in graduatoria, che consentirebbe loro di qualificarsi per la post-season.

Ad arbitrare la partita tra Catanzaro e Costa d'Orlando, il cui inizio è previsto alle ore 18.00, saranno i signori Claudio Borrelli di Cercola e Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità.