Chiuso il porto di Tremestieri, tir in città. La prossima settimana il dragaggio

E' stato chiuso, come previsto, il porto di Tremestieri. Le mareggiate degli ultimi giorni hanno creato la consueta "spiaggetta" che non consente l'ingresso e l'uscita delle navi. Da domani al via i rilievi per poi iniziare il dragaggio la prossima settimana.

"La Capitaneria - dice la Uil Trasporti -, come abbiamo più volte sollecitato, deve intervenire preventivamente senza attendere che siano i comandanti a prendersi rischi sulla sicurezza delle manovre di approdo che in questi giorni abbiamo riscontrato".