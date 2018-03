Cresce l'attesa per Nibali al Giro delle Fiandre

Cresce l'attesa per il Giro delle Fiandre, kermesse ciclistica che a di regola la prima domenica di aprile, una settimana prima della Parigi-Roubaix, ed è in ordine di calendario la prima delle grandi classiche della "campagna del Nord", cioè il gruppo di corse che si corrono in primavera tra Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Per la prima volta a questa competizione ecco trovara alla partenza Vincenzo Nibali. Lo squalo dello Stretto per la prima volta avrà l'occasione di cimentarsi in una classica di questo genere, caratterizzata da "muri", tratti di salita brevi ma molto ripidi, spesso pavimentati in pavé.

Il siciliano non è tra i favoriti della prima grande classica del Nord. Peter Sagan, Greg Van Avermaet e altri specialisti sono gli uomini da battere ma lo squalo è sempre pronto a far saltare il banco così come successo alla Milano - Sanremo. Vincere qui significa davvero fare un passo nel mito e l'ultimo italiano a far sua questa competizione è stato Ballan nel 2007.

Il percorso è di quelli duri. Ben 18 il numero dei muri quest'anno presenti e quelli decisivi arriveranno dopo oltre 200 km di corsa. I più temuti saranno gli ultimi due, l'Oude Kwaremont posto al km 246 e il Paterberg, al km 249. I due muri hanno una pendenza max rispettivamente dell'11 e 20 per cento, con il Paterberg interamente in pavè.

Nibali però ha nel mirino l'altra classica del Nord, la Liegi - Bastogne - Liegi, kermesse che il peloritano ha avuto sempre l'ambizione di portare a casa, da abbinare, se riesce, alla Sanremo e Lombardia per essere sempre più leggenda vivente del ciclismo.