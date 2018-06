Nibali per il Tour sarà in ritiro sul San Pellegrino

Vincenzo Nibali sceglie il Passo San Pellegrino per preparare il Tour de France che dal 7 luglio partirà dal dipartimento di Vandrea, sito nei Paesi della Loira. Unta tradizione, quella di Nibali, di preparare il Tour sul San Pellegrino che si ripete ormai da 10 anni e che quest'anno prenderà il via il 13 giugno, dopo aver chiuso il Giro del Delfinato (nella quale è impegnato) e un breve soggiorno con la sua famiglia.

“Sono una decina d’anni che salgo al Passo San Pellegrino per allenarmi e ogni anno penso che non potrei scegliere un posto migliore – spiega lo Squalo dello Stretto in una intervista a un noto quortidiano nazionale – Quando arrivo, ci metto poco ad avvertire quella sensazione di pace e tranquillità che da sempre mi restituisce il Passo. Ci sono pochi posti al mondo che mi consentono di allenarmi come voglio io elassù non ho che l’imbarazzo della scelta sui percorsi e soprattutto c’è tanta salita che, per uno come me, è come l’aria”.

Insieme a Nibali, faranno parte del ritiro anche Franco Pellizotti, Luka Pibernik e Iván García Cortina. Il tutto avverrà sotto la super visione dell'allenatore Paolo Slongo che ancora una volta, tiene a precisare che gli obbiettivi per questa stagione agonistica restano la Grande Boucle e il mondiale di Innsbruck, il cui percorso rappresenta il terreno ideale per gli uomini da classifica delle grandi corse a tappe.