NIZZA. Esordio positivo per il Team Jonica Megamo, 6° posto a Siracusa

È iniziata con il 1° Trofeo Bike Park Carancino a Siracusa, la stagione ciclistica Fci di Mountainbike specialità Cross Country. La gara, valida come prima tappa di Coppa Sicilia ha sancito l’esordio stagionale del Team Jonica Megamo che si è presentata ai nastri di partenza con 9 suoi atleti che hanno ben figurato confermando di essere un Team variegato e competitivo già dalle prime uscite. Il percorso molto tecnico e impegnativo, allestito dall’Asd il Branco Bikers, presentava continui sali-scendi e passaggi su rocce e dossi artificiali che hanno messo in difficoltà molti bikers e reso la gara combattuta dall’inizio alla fine. Tra gli Juniores, i due portacolori del Team Jonica Megamo, Antonio Di Stefano e Carlo Landro sono incappati in una giornata sfortunata. Landro è rimasto coinvolto in una caduta al primo giro mentre Di Stefano, reduce da un recente infortunio, ha faticato a trovare il giusto ritmo. È andata meglio invece al resto del plotone con il 3° Posto assoluto e 1° Under23 di Andrea Privitera, il 6° assoluto e 3° Elite di Marco Ioppolo e il 3° Posto nella categoria M1 di Luigi Petralia. Buoni piazzamenti anche di Ivan Cremente (M1), Antonio Gugliotta (M1), Pietro Cremente (M2) e Giuseppe Caspanello (M3). Tutti questi risultati hanno permesso al Team Jonica Megamo di piazzarsi al 6° posto nella speciale classifica a squadra su 45 team partecipanti. Adesso i ragazzi del Presidente Giovanni Caminiti, continueranno la loro preparazione in vista degli importanti appuntamenti che li attendono nel corso della stagione e già Domenica 18 Febbraio saranno presenti alla Seconda Prova della Coppa Sicilia XC a Butera (Cl) dove si correrà la 2° Cross Country Parco Diga Comunelli.