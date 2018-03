Strade Bianche. Nibali prosegue la preparazione in vista del Tour

Dopo la trasferta in Argentina che si è rivelata vana, visto il virus intestinale che lo ha costretto a rinunciare alla Vuelta a San Juan, poi il viaggio tra Dubai Tour e Tour of Oman, dove la forma è andata verso un leggero crescendo, Nibali sarà al via della dodicesima edizione della "Strade Bianche".

"Lo squalo dello Stretto" continua così la preparazione in vista del Tour de France e i Mondiali di Innsbruck.

Per quanto concerne la corsa di sabato, non sarà una passeggiata. La corsa toscana infatti, lunga 184 chilometri, si caratterizza per i suoi tratti in sterrato famosi in tutti il mondo.

Visti i traguardi ambiziosi su cui punta Nibali, c'è bisogno di macinare chilometri su chilometri. Il messinese, a tal proposito, la prossima settimana sarà presente anche alla Tirreno - Adriatico.

La preparazione tuttavia non si ferma qui. Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre (prima volta in carriera), Liegi - Bastogne - Liegi, sono gli altri appuntamenti in cui sarà lo "squalo dello Stretto" che, come è noto, non sempre è al 100% della condizione ad inizio della preparazione.