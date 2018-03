La Tirreno Adriatico va in archivio. Per Nibali è tempo di Milano - Sanremo

Seppur ha dato importanti segnali, per Nibali la Tirreno -Adriatico edizione 2018 è stato un'altro appuntantamento di preparazione in vista dei due veri obiettivi stagionali quali Tour de France e Mondiale di Innsbruck. Adesso, sempre per testare le gambe, è tempo delle classiche di primavera e si inizierà sabato con la Milano - Sanremo.

Il 33enne siciliano proverà a dire la sua anche al Nord. Sarà presente sia alla Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro delle Fiandre (per la prima volta in carriera). Proverà ad essere competitivo e a lottare per qualcosa di davvero importante visto che, la classica delle Ardenne, è il sogno dello squalo.

Il siciliano tuttavia resta concentrato sul Tour de France e sul Mondiale, quest'ultimo vero obiettivo per coronare una carriera ricca di successi. La Grand Boucle, edizione numero 105 che prenderà il via il 7 luglio, sarà una grande manifestazione con tanta salita, molto pavè e pochi chilometri, adatta alle caratteristiche di Nibali che cercherà di ripetere l'impresa del 2014.

Per il Mondiale invece bisognerà aspettare il 30 settembre. Vista l'altimetria del percorso gli scalatori sono i favoriti e di certo si spera che Nibali, dopo la delusione olimpica, possa dire la sua.