Città Metropolitana in cerca di dirigenti. E i precari?

A finire nel mirino del Sindacato CSA il Decreto 77 del 4/03/2018 con il quale il Sindaco Metropolitano Accorinti, appena insediato, ha approvato il Piano dei Fabbisogni di personale prevedendo, per il 2018, la copertura di due posti di Dirigente (uno tecnico ed uno finanziario).

Con una nota a firma del Segretario Provinciale, Piero Fotia, e dei componenti la RSU, il CSA stigmatizza la mancata informativa preventiva e la poca attenzione posta dall’ente alla necessità di avviare con urgenza un percorso per la stabilizzazione dei 96 precari in forza all’ente.

Chiesta la sospensione del provvedimento e l’attivazione della procedura concertativa.

Critico il CSA anche su un altro Decreto di Accorinti (il 67 del 14/03/2018) avente ad oggetto il “Regolamento per le Progressioni orizzontali” del personale, adottato con il parere negativo di tutti i soggetti sindacali, che avevano chiesto la modifica dello stesso per evitare lungaggini e polemiche derivanti dalla previsione di un colloquio che peraltro, secondo il CSA, introduce un elemento di valutazione discrezionale non previsto dal CCNL recentemente approvato.