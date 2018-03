Ex provincia: Calanna dimissionario fa il bilancio e a Musumeci manda a dire..

“Ho rispettato la volontà del Governatore Musumeci di non procedere a nuove nomine in periodo elettorale ma un minuto dopo la chiusura delle urne ho ritenuto doveroso rimettere nelle sue mani il mandato, così da consentirgli di scegliere liberamente anche la squadra di sottogoverno. Non me ne vado sbattendo la porta, anzi ringrazio Musumeci per non avermi incluso nello spoyl sistem già attuato invece a Catania e Palermo, e non lo faccio per motivi politici. Ho infatti inteso da subito il mio mandato come tecnico e così ho portato avanti il mio ruolo. Infatti me ne vado adesso e non l’ho fatto prima perché c’erano passaggi importanti in corso che dovevano essere conclusi”.

Così Francesco Calanna, commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina, spiega perché due pomeriggi fa ha formalizzato la sua “dimissione” al presidente della Regione. Nominato da Crocetta prima della caduta del governo regionale, l’esponente del Pd potrebbe comunque essere confermato, per evitare l’insediamento di un ulteriore commissario il cui mandato avrebbe comunque termine a breve. E in questo senso la sua decisione è anche una sorta di “richiesta di conferma di fiducia” a Nello Musumeci, al quale infatti manda a dire “…che rispetto perché nella sua storia politica e amministrativa ha sempre agito e governato dimostrando un alto senso etico, che condivido malgrado la mia storia politica sia un’altra”.

Ma su questa eventualità pesa la verifica dei requisiti dello stesso commissario, annunciata proprio dal Governatore qualche mese fa, il cui esito è ancora sul tavolo dell’Assessore agli Enti Locali Bernadette Grasso.

Intanto, Calanna si concentra sul bilancio del suo mandato: “Abbiamo evitato il dissesto approvando il bilancio consuntivo, il previsionale è quasi pronto. Abbiamo accelerato le procedure relative al patto per il sud, per evitare di perdere le risorse del masterplan, che prevede che i progetti finanziabili siano soltanto quelli non cantierabili ma addirittura già contrattualizzabili entro il 2020. Abbiamo quindi fatto una cernita di quelli in essere, accelerando l’inserimento nella banca dati di quelli cantierabili e finanziabili, e rimodulando tutti gli altri così che possano comunque trovare copertura attraverso la concertazione nazionale. Tra questi, il verbale col Cas per i progetti degli svincoli di Alì Terme, Monforte Marina e Santa Teresa di Riva, o ancora quello con l’Anas per l’ammodernamento del collegamento Terme Vigliatore-Novara di Sicilia. Abbiamo “blindato” il bando periferie così che 44 piccoli comuni avranno una boccata d’ossigeno grazie ai fondi per le riqualificazione urbana, e tornando alla rimodulazione del Masterplan abbiamo chiesto ai comuni di presentare i progetti da loro ritenuti importanti perché possano comunque ambire ai 5 milioni di euro circa che attraverso una rimodulazione possono trovare comunque copertura”.

Tra i compiti portati a termine, Calanna annovera poi la procedura con l’Esa per destinare l’area di Barcellona a fiera del florovivaismo del comprensorio, un settore in crescita, che serve mercati internazionali e che traina l’intera area, e l’aver reperito fondi per l’ampliamento della pianta organica della stessa ex provincia, attraverso capitoli che non andranno a pesare sullo stesso bilancio dell’ente di palazzo dei Leoni.