La città degli studenti: l’incontro organizzato da CMdB

Una città a misura di studente, aperta ed egualitaria in contrapposizione ai dogmi renziani della “Buona scuola”. Cambiamo Messina dal Basso promuove un incontro pubblico per esaltare l’istruzione come valore sacro di una società in cammino: domani, mercoledì 28 marzo (ore 17), presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, tavola rotonda con tutte le ragazze, i ragazzi, le studentesse e gli studenti delle scuole messinesi di ogni ordine e grado per un confronto libero e aperto sulle criticità da superare in merito a strutture, trasporti e burocrazia.

Hanno già aderito all’incontro la Rete degli Studenti Medi Messina, l’Unione Degli Studenti Messina, l’Unione Degli Universitari, la Uil Giovani e la Flc Cgil. In programma interventi di Federico Alagna (assessore alla Cultura con delega all’Istruzione), Cecilia Caccamo e Ivana Risitano (consigliere comunali di CMdB), Pietro Patti (segretario provinciale Flc Cgil),Alessandro Grussu (direttivo provinciale Flc Cgil), Agata Gussio (docente dell’Istituto “Principe di Piemonte”) e Alessandra Minniti (consulente e facilitatrice per il Comune di Messina nelle politiche educative e della Pubblica Istruzione).

Per una scuola che annulli le differenze sociali in un virtuoso percorso etico. Per costruire oggi la città del futuro.