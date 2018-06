Prende a pugni un anziano per rubargli 250 euro. Arrestato un 39enne messinese

Lo ha preso a pugni per rubargli 250 euro appena prelevati dalle Poste di via San Cosimo e poi è scappato. E' successo lo scorso 17 gennaio, poi la vittima è stata portata al Policlinico dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Grazie alla testimonianza del malcapitato 80enne, a quella di altri passanti e alle immagini di videosorveglianza delle Poste e di altri negozi, è stato individuato un uomo robusto di circa 40 anni, ripreso dentro l'ufficio postale con una bottiglia di birra in mano mentre fissava l'anziano e poi lo seguiva per aggredirlo. Le immagini sono state comparate con le foto segnaletiche di pregiudicati ed è stato identificato il 39enne messinese Pietro Trifirò, che ha parzialmente ammesso le sue colpe. In casa sua, è stato trovato e sequestrato l'abbigliamento indossato durante la rapina.

Trifirò era già detenuto nel carcere di Caltagirone per un altro reato. Ora è stato raggiunto da un'altra ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Messina e dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali.