Tenta di rubare una motonave al molo Colapesce. Arrestato un 20enne catanese

Aveva puntato in alto prendendo di mira una motonave da pesca di 21 metri e 53 tonnellate di stazza lorda per un valore tra i 300 e i 400mila euro. A bloccare Francesco Calderaro, 20 anni, catanese, sono stati gli operatori della Capitaneria di Porto di Messina che, intorno alle 20 di sabato, hanno notato l’imbarcazione con la prua verso il mare e priva di cime d’ormeggio. Il ventenne, che nel frattempo era saltato in banchina cercando la fuga, è stato raggiunto dagli operatori della Capitaneria di Porto e successivamente arrestato dai poliziotti delle Volanti intervenuti prontamente.

La motonave che, in pochi minuti, era già alla deriva all’interno del porto, è stata recuperata da un rimorchiatore e da una motovedetta e riportata nuovamente in banchina dove il sopralluogo a bordo ha evidenziato la rottura del vetro di una finestra della cabina di comando e la manomissione del quadro strumenti.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.